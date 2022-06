Serviço em poço atrasa e religamento é adiado para quinta-feira

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) precisou prorrogar o serviço de troca de equipamentos elétricos em alguns poços de Mossoró, após eles terem sido afetados por oscilações elétricas. A Caern informa que, inclusive, um transformador específico para funcionamento do poço, precisou ser substituído após as quedas de energia ocorridas na região.

Essa prorrogação adiou o prazo dado anteriormente pela companhia para a religação de alguns poços da cidade. O poço 11, que abastece os bairros Abolições I e II, parte do Santo Antônio e da Nova Betânia, deve ser religado na quinta-feira (9), no final da tarde. Enquanto isso, esses bairros estão sendo abastecidos pela Adutora Jerônimo Rosado.

O poço 19, que atende as Abolições III e IV, Santa Delmira, Redenção, parte do Santo Antônio, Pousada das Thermas, Santa Júlia e Quintas do Lago, está em funcionamento desde o início da noite deste domingo, 5. Já o poço 30, que atende o bairro Itapetinga e parte do Aeroporto (Quixabeirinha) está funcionando desde a sexta-feira, 3.

A companhia informa ainda que, após religar o abastecimento são necessárias 48 horas para normalização em todas as áreas. Atualmente, os poços tubulares são responsáveis por 70% do abastecimento em Mossoró. Quando um poço apresenta problema, a Caern remaneja o abastecimento, a fim de evitar que os consumidores fiquem sem água.