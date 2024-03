Serra do Mel abre concurso público para 18 cargos; salários iniciais de até R$ 3.315

As inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, localizada a 36km de Mossoró, no Rio Grande do Norte, estão abertas, com 59 vagas imediatas e 58 de cadastro reserva. Os 18 cargos exigem formações acadêmicas de nível fundamental, médio e superior. Os salários iniciais são de até R$ 3.315.

Entre as funções com curso superior completo disponíveis estão: professor de educação infantil; professor de ensino fundamental I; professor de português; professor de matemática; professor de educação física; professor de inglês; professor de história; professor de geografia; psicopedagogo; assistente social; psicólogo; contador; e procurador. Os candidatos com nível médio concorrem à tradutor e intérprete de libras; agente comunitário de saúde; agente de combate a endemias; orientador social; e monitor para atividades socioeducativas.

Para se inscrever, basta entrar no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 8 de abril e pagar as taxas de R$ 80 e R$ 100 – dependendo do cargo pleiteado. As provas estão previstas para o dia 16 de junho na cidade de Serra do Mel. O concurso é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.