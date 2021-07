Série D: Caxias e Aimoré se enfrentam na Serra Gaúcha

Por Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo

Caxias e Aimoré se enfrentam na tarde deste domingo (4) pela 5ª rodada do Grupo 8 da Série D no estádio Centenário, em Caxias do Sul, a partir das 15h (horário de Brasília). A TV Brasil transmite o confronto ao vivo.

O Índio capilé, como é conhecida a equipe do Aimoré, da cidade de São Leopoldo-RS, vem de derrota por 3 a 1 em casa para o Cascavel, não vence há três rodadas no torneio e soma apenas quatro pontos, ocupando a 6ª posição na chave. Já o time grená da Serra Gaúcha, que vem de um empate de 1 a 1 para o Esportivo, tem cinco pontos, ocupando a 4ª colocação.

Dentro de campo, o Caxias deve ter o retorno do lateral-esquerdo Bruno Ré, que não participou do último jogo por causa de um desconforto muscular na coxa. Já o atacante Jean Dias segue em recuperação de uma lesão na coxa e é dúvida. Na última partida Paulinho Santos ganhou a vaga no meio de campo e deve seguir como titular. Assim, a provável escalação do Caxias é: Marcelo Pitol; Lucas Carvalho, Henrique, Thiago Sales e Bruno Ré; João Vieira, Paulinho Santos; Juliano (Jean Dias), Diogo Oliveira e Kelvin; Michel.

Já o Aimoré, que também tem algumas dúvidas, pode enviar a campo um time com: Pablo; Bruno Ferreira, Renato, Darlan e Lucas Sampaio; Marabá, Xandy, Padu e Adriano Klein; Douglas Skilo e Neto Baiano.

Os dois times se enfrentaram no início da temporada. No dia 8 de março, pela 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho, o Caxias bateu o Aimoré por 3 a 2 no estádio Centenário.