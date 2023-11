Série audiovisual criada na Uern ganha destaque nacional

Uma iniciativa audiovisual criada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) figura em um material lançado pela Associação Brasileira de Comunicação Pública (ABCPública) e pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) como exemplo de boa prática na comunicação pública no Brasil.

A série Alô, Comunidade teve sua primeira temporada lançada em junho desse ano e, através de parcerias, está se espalhando pelo país através das tv’s universitárias, Canal Futura e a plataforma de streaming Globoplay.

O Alô, Comunidade foi criado como uma série para TV, com foco em ações extensionistas desenvolvidas pelas universidades e institutos federais em diálogo com comunidades, em diferentes regiões do país.

A iniciativa se originou na Uern, contou com a parceria inicial da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e depois se estabeleceu como uma extensa rede de colaboração entre instituições, tendo como fonte de inspiração o UniverCiência, programa com foco na popularização da ciência, criado em 2020, pela televisão educativa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a TV Uesb. A proposta então era desenvolver um programa similar ao UniverCiência, agora com foco na extensão.

A primeira temporada, com seis episódios, passou a ser exibida em junho de 2023 e a segunda temporada deve ser lançada em novembro. A rede cresceu com o êxito da primeira temporada e agora integra 50 diferentes instituições de ensino superior, entre federais, estaduais, municipais ou privadas, sob a coordenação compartilhada da Uern, UFS e Canal Futura.

Criador da série, o professor Esdras Marchezan, do curso de Comunicação Social e pró-reitor de Extensão da Uern, lembra que boa parte da audiência do Canal Futura é composta por educadores, e que o material produzido para o Alô, Comunidade é replicado em salas de aula, mas também em praças e outros espaços de educação não formal.