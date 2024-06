SENTINDO O SABOR DA VIDA. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

SENTINDO O SABOR DA VIDA

Nosso mundo é totalmente tecnológico. Vivemos a era das revoluções tecnológicas, onde cada dia surge uma novidade, seja do smartphone, da casa automatizada. E todo esse mundo de tecnologia nos tem feito ilhas morando dentro da mesma casa.

Deste isolamento tecnológico, que gera depressão, angústia, doenças da mente e morte, passamos a dizer que a vida é um fardo. E quando alguém tem um pouco de saúde física ou mental, deveria agradecer ao invés de reclamar.

Quando converso com pessoas idosas sobre a vida, ou o que é viver! Percebemos, em suas palavras, que, se tivesse oportunidade de voltar no tempo, brigariam menos e não discutiriam tanto com parentes, com seu amor, com administradores ou empregados, pois tudo isso a longo prazo deixa de ser importante.

Deixaria de lado muitas raivas e tudo que o fez lhe irritar. Por isso, diz o poeta: “Onde você ainda se reconhece, na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria, quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava. Hoje são bobos ninguém quer saber?”. Pense nisso com carinho, pois a vida é curta demais.

Deveríamos parar para analisarmos o quanto tempo gastamos com bobagem. Com banalidade, com fofocas, com redes sociais, com raiva de ações tolas do nosso próximo, com insultos que deveríamos dar atenção, com mágoas do passado e do presente. Certamente, a nossa saudável introspecção nos levaria a usar o nosso tempo na terra melhor, e somente com o que é importante de fato.

A vida é muito rápida demais para não valorizar o viver ou se autossabotar. É momento de parar de se lamentar e lutar, sentindo o sabor da batalha pela vida. Então, tenha coragem e determinação em suas escolhas e, mesmo que alguém diga que é impossível, lute e, torne possível.

Portanto, a vitória começa dentro de si mesmo. Então é necessário aprender a se superar todos os dias, a amar si como ao próximo, cuida-se com mais vontade, supera-se a cada instante, transformar as críticas em correção pessoal, aceitar os erros com naturalidade e transformá-lo em escada para a vitória, e por fim guardar a fé e a esperança com meios de ser um vitorioso na forma física e na forma espiritual.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

“Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então, viva o que eles sempre sonharam.” (Provérbio Japonês).