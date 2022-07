Senador Jean Paul entra com pedido de impeachment contra Bolsonaro

Nesta quarta-feira, 20, o senador potiguar Jean Paul Prates (PT-RN) entrou com um novo pedido de impeachment para Jair Bolsonaro (PL). Cerca de 144 pedidos de impeachment estão em análise na Câmara dos Deputados.

“Cometeu crimes de responsabilidade ao transmitir pelo canal público de televisão (TV Brasil) duros ataques ao sistema eleitoral brasileiro e às instâncias do Poder Judiciário,” disse Prates em nota. A fala do senador se refere a reunião que o presidente teve com embaixadores na última segunda-feira, 18.

Prates aponta que Bolsonaro fez um atentado contra a Constituição, pois usou de recursos públicos para promover ato eleitoral.

“Bolsonaro sabe muito bem que foi derrotado pelo parlamento na tramitação da proposta de emenda à Constituição do voto auditável (PEC 135/2019). A matéria foi rejeitada pela Câmara e arquivada em agosto do ano passado. Agora, ele tenta empurrar as forças armadas contra o TSE a título de sugestões técnicas”, revelou Prates.

Bolsonaro provocou os Ministros do STF ao falar sobre credibilidade do sistema eleitoral, afirma o senador.

“Ele fez ilações, que vêm se repetindo num enquadramento narrativo infinito de modo a gerar suspeitas e descredibilidade aos sistemas eleitoral e judiciário, colocando uma mácula nas eleições passadas e mesmo nas eleições futuras”, complementou.

