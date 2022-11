Senador Humberto Costa fala sobre retorno do MAIS MÉDICOS no novo governo do Lula

O senador por Pernambuco, Humberto Costa (PT), afirma que o governo de transição está discutindo a possibilidade de retorno do programa Mais Médicos, criado no governo de Dilma Rousseff (PT) em 2013. O senador já foi ministro da Saúde do antigo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um dos coordenadores da parte de saúde do governo de transição.

Humberto Costa (PT) explicou que o retorno do programa seria constituído por médicos brasileiros. “Você tem hoje uma formação maior de médicos no Brasil do que havia antigamente”, disse.