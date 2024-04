Senado apoia permanência de Prates na Petrobras, afirma Rodrigo Pacheco

Durante um almoço com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), teria comunicado que o Senado respalda a continuidade de Jean Paul Prates na presidência da Petrobras.

De acordo com fontes presentes no encontro, Pacheco enfatizou aos representantes do governo que a maioria dos senadores está a favor de manter o ex-senador no comando da estatal.

Além disso, o presidente do Senado teria alertado Haddad e Padilha sobre as possíveis repercussões econômicas de uma mudança abrupta na liderança da Petrobras.

Rumores sobre a possível saída de Prates da Petrobras gerou debates sobre a manutenção de critérios técnicos na gestão e seu impacto no desenvolvimento econômico e energético do Brasil e do RN.

Na tentativa de assegurar sua permanência, Prates tem buscado o apoio de senadores com influência no Planalto. Fontes relataram à CNN que ele já conversou tanto com Pacheco quanto com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (União-AP).