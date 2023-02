Senac RN lança edital com quase 300 bolsas de estudos em diversas áreas

O Senac do Rio Grande do Norte lançou um edital com a oferta de quase 300 bolsas de estudos para diversos cursos nas áreas de beleza, gestão, saúde, comunicação, moda, turismo e tecnologia da informação. As unidades oferecedoras são as de Natal, Mossoró e Caicó.

As inscrições para as bolsas estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (13) e se encerrarão no dia 22 do mesmo mês, e devem ser feitas no site da instituição. Para se candidatar, o interessado precisa atender a alguns requisitos, como ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos por pessoa.

São 45 opções de cursos com bolsas disponíveis, incluindo tanto cursos técnicos quanto livres. Entre as vagas disponíveis para os cursos técnicos estão enfermagem, óptica, estética, nutrição e dietética e desenvolvimento de sistemas. Já os cursos livres incluem barbeiro, maquiador, recepcionista, técnicas de vendas, bussiness intelligence, cuidador de idoso, costureiro, gestão financeira, atendente de farmácia, entre outros.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, com o candidato classificado sendo chamado para realizar a matrícula. A documentação necessária deverá ser enviada juntamente com a inscrição online. Em caso de irregularidades nos documentos, o candidato não poderá fazer sua matrícula e a vaga será liberada para o próximo inscrito.