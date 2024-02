Senac RN lança edital com mais de 1 mil bolsas em cursos técnicos e livres; veja como se inscrever

Senac RN lança edital com mais de 1 mil bolsas em cursos técnicos e livres; veja como se inscrever

São 58 opções de cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, T.I, gestão, saúde, beleza, comércio, hospedagem, segurança, moda e produção de alimentos. Inscrições podem ser feitas pela internet.

Por g1 RN

22/02/2024 12h23 Atualizado há uma hora

Cursos Livres

Auxiliar de Cozinha

Garçom

Administrador de Redes

Barbeiro

Maquiador

Programador Web

Programação para Robótica

Assistente Administrativo

Gestão Financeira

Gestão de Pequenos Negócios

Business Intelligence, entre outros títulos.

O edital também prevê a oferta de três vagas para especialização técnica em Radioterapia. Para se inscrever neste curso, o candidato deve possuir, previamente, formação técnica em Radiologia.

Seleção

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, obedecendo ao número de bolsas por curso. O resultado final da seleção, conforme classificação, será divulgado no dia 29 de fevereiro no site da instituição. Havendo qualquer irregularidade nos documentos apresentados, o candidato será impedido de fazer a matrícula e a vaga será liberada para o próximo inscrito.

O edital com todas as informações, bem como a lista com cursos oferecidos, pode ser consultado na internet.