SEMTHAS realiza ação do dias das Mulheres na praia de Gado Bravo

Nesta sexta-feira (10) a SEMTHAS convidou as mulheres do município de Gado Bravo a participarem de ação social. Dentro da programação houve sessão de ventosa terapia, auriculoterapia entre outras modalidades de benefício à saúde.

O evento faz parte da agenda do mês da mulher no Rio Grande do Norte, onde são realizadas atividades para a promoção da saúde, bem-estar e segurança das mulheres.