SEMJIDH abre inscrições para programa de capacitação em tecnologia voltado a jovens negros

A Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH), através da Subsecretaria da Juventude (Sejuv), abre inscrições para o programa TecBlack, uma iniciativa que visa oferecer formação em programação web para jovens negros do Rio Grande do Norte. Com inscrições abertas de 24 de outubro a 24 de novembro, o programa oferece 300 vagas para jovens de 15 a 29 anos que se autodeclarem pretos ou pardos e residam no estado. Inscreva-se aqui.

O projeto é realizado em parceria com a plataforma DevMedia e os cursos serão oferecidos online, promovendo a profissionalização e a inclusão no mercado de tecnologia, um setor em plena expansão. Segundo o subsecretário da Juventude, Gabriel Medeiros, a iniciativa busca reduzir desigualdades e ampliar o acesso de jovens negros a oportunidades qualificadas de trabalho na área tecnológica.

*Como participar*

Para concorrer às vagas, os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

Ter entre 15 e 29 anos e se autodeclarar preto ou pardo.

Residir no estado do Rio Grande do Norte, com comprovação de residência.

Estar inscrito no Cadastro Único do governo federal (critério classificatório).