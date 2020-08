Seminarista de 20 anos sem comorbidades morre com Covid-19 no RN

Um seminarista de 20 anos de idade morreu nesta sexta-feira (31), em Natal, em decorrência da Covid-19. Nicolas Matheus estava internado em estado grave desde 12 de julho, mas não resistiu. De acordo com a Arquidiocese de Natal, a família de Nicolas informou que ele não tinha comorbidades. As informações são do G1.

Nicolas Matheus, de 20 anos, era seminarista e morreu com Covid-19 após 20 dias internado – Foto: Reprodução

O jovem era natural de São Paulo do Potengi, onde viveu, até ingressar no Seminário de São Pedro, em Natal, em 2019. Atualmente, cursava o 2º ano do curso propedêutico. De acordo com a Arquidiocese de Natal, os seminaristas estão todos em casa por causa da pandemia do coronavírus e as aulas estão ocorrendo online.

No dia 2 de julho Nicolas Matheus começou a sentir alguns sintomas da Covid-19, como febre e dores no corpo. Ele foi a uma unidade de saúde em São Paulo do Potengi, fez o teste de coronavírus e deu negativo.

No dia 9 ele passou mal e foi internado em São Paulo do Potengi. Um novo teste deu positivo. Três dias depois, em 12 de julho, Nicolas Matheus teve uma piora e foi transferido para o Hospital Dr. Luiz Antônio (Liga), em Natal. Ele ficou entubado até esta sexta (31), mas não resistiu.

De acordo com a Arquidiocese de Natal, o corpo foi levado para São Paulo do Potengi neste sábado (1º), onde seria sepultado.

A Arquidiciose de Natal emitiu nota de pesar pela morte do seminarista. “Aos seus familiares, especialmente seus pais e irmãos, bem como aos seminaristas, seus companheiros de caminhada vocacional, e demais amigos desejamos que este momento de dor seja atravessado na firme confiança no Deus da Vida e na esperança da feliz Ressurreição”.