Seminário Nacional de Mulheridades e Cultura será em Natal em 18 e 19 de junho

Estão abertas as inscrições para o Seminário Nacional de Mulheridades e Cultura, evento que será realizado no Complexo Cultural Rampa, em Natal (RN), durante os dias 18 e 19 de junho. O objetivo do encontro é reunir mulheres fazedoras de cultura para promover a troca de experiências, fortalecer a organização e estimular a participação social e política delas na construção de políticas públicas. Os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira (12). O evento é promovido pelo Ministério das Mulheres, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e o Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretária Extraordinária de Cultura e Fundação José Augusto.

Serão dois dias de debates, com mesas temáticas para promover o diálogo e a construção coletiva de saberes. Ao final de cada dia de atividades, estão previstas apresentações culturais protagonizadas por mulheres, representantes de diferentes segmentos culturais do país. Além de confraternização, as apresentações são uma forma de valorizar as diversas expressões artísticas realizadas por mulheres em todo o país. Ao final do seminário, será produzido um caderno temático, com a relatoria do evento e também com a memória dos processos para que o material possa ser usado como apoio em experiências similares a serem realizadas em outras regiões e territórios.

Para a Secretária Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política, do Ministério das Mulheres, Carmen Foro, o seminário abrirá a oportunidade para diálogo e construção de políticas públicas que atendam a um público tão plural e diverso. “Será um espaço para fomentar as discussões e ações e, com isso, fortalecer a presença, estimular e aprofundar a mobilização das mulheres na participação social e política. Assim como dar visibilidade a suas pautas e reconhecer as importantes contribuições à cultura brasileira feita pelas mãos das mulheres”, destacou.

Inscrições

O Seminário Nacional de Mulheridades e Cultura é um evento aberto ao público, com limitação de 150 vagas. Para participar é preciso preencher um formulário de inscrição com nome completo, números de RG e CPF, e-mail e informar se faz parte de alguma organização da sociedade civil.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de junho. Clique aqui para acessar o formulário de inscrição: https://abrir.link/BKyVN

Como as vagas são limitadas, mulheres vão ter prioridade. Hospedagem, transporte e alimentação são por conta de cada participante.

Programação

18 de junho (terça-feira)