Seminário Estadual do PSB reúne filiados para capacitação e fortalecimento partidário em Natal

Na última sexta-feira, 13, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) promoveu um seminário estadual no auditório da Uni-RN, em Natal, reunindo cerca de 100 participantes de diversos municípios do Rio Grande do Norte. O evento teve como objetivo capacitar e qualificar os filiados, além de fortalecer a atuação do partido no estado.

O seminário contou com palestras de destaque. O ex-vereador e publicitário Lahyre Neto compartilhou sua experiência parlamentar, oferecendo insights práticos sobre o cotidiano legislativo. O advogado Gustavo Brito abordou o processo legislativo, destacando suas nuances e desafios, enquanto a jornalista Joyce Moura enfatizou a relevância da comunicação política na gestão pública, essencial para uma atuação eficaz e transparente.

Um dos momentos mais marcantes do evento foi a participação do prefeito eleito de Martins, César Móveis, que compartilhou os desafios enfrentados durante sua campanha eleitoral e reforçou sua determinação em transformar Martins em uma referência em saúde. Ele destacou que sua gestão será pautada pelo trabalho em prol da população e pela busca por avanços significativos na qualidade de vida do município.

A presidente estadual do PSB, Larissa Rosado, reforçou a importância de iniciativas como esta para o fortalecimento da sigla. Larissa anunciou que o partido pretende realizar outros eventos similares no próximo ano, ampliando as oportunidades de capacitação para seus filiados e promovendo uma atuação política mais qualificada.

Ao final do seminário, os participantes assistiram a uma mensagem em vídeo do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Ele destacou seu apreço pelo PSB do Rio Grande do Norte e reafirmou seu compromisso com a sigla, garantindo apoio às iniciativas do partido no estado.

“O evento é o primeiro de vários projetos que o PSB no Rio Grande do Norte irá realizar, consolidando seu compromisso com o fortalecimento político e a formação de lideranças em todo o estado”, disse Larissa.