SEMARH, IGARN e Defesa Civil realizam inspeções de segurança em três barragens no estado

Equipes técnicas da SEMARH, do IGARN e da Defesa Civil realizaram neste sábado (13) inspeções de segurança em três barragens em municípios do RN. O trabalho se fez necessário diante das chuvas que atingiram principalmente o interior do estado.

A primeira a ser vistoriada foi a barragem Mãe D’Água, localizada no município de Campo Redondo. A inspeção fez-se necessária em razão do grande volume de água recebido pela barragem nos últimos dias, em razão do rompimento de açudes particulares localizados à montante. Soma-se ainda o fato da barragem Mãe D’Água estar localizada à montante de outros reservatórios do município de Santa Cruz/RN, incluindo a barragem Santa Cruz do Trairi. Importa ressaltar que essa barragem possui um histórico de rompimento, quando no ano de 1981 seu barramento colapsou, levando também ao rompimento em cascata as barragens Boa Hora e Santa Cruz do Trairi, o que reforça a preocupação com estes reservatórios.

Apesar da barragem ter vertido com altura da lâmina d’água de aproximadamente 1,5 metros, na análise realizada durante a inspeção não foram detectadas anomalias que indicassem risco iminente à segurança da barragem, mesmo após as fortes chuvas ocorridas.

Barragem Boa Hora, em Santa Cruz

Como desdobramento da reunião realizada na sexta (12), entre a SEMARH, IGARN e a Defesa Civil Estadual, foi realizada no sábado (13), a inspeção de segurança na barragem Boa Hora, localizada no município de Santa Cruz/RN, em ação conjunta entre a SEMARH, a Defesa Civil Municipal de Santa Cruz e o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte.

A barragem Boa Hora é de propriedade particular e possui capacidade de acumulação de 1.815.000,00 m³, estando localizada à jusante (abaixo) da barragem Mãe D’água (Campo Redondo) e à montante (acima) da barragem Santa Cruz do Trairi (Santa Cruz/RN). Em razão das fortes chuvas incidentes nos últimos dias no Estado do Rio Grande do Norte e, em específico, na região do Trairi, e em face do rompimento de uma barragem particular, carreando um grande volume de água para esses reservatórios, restou necessária a realização da inspeção na barragem Boa Hora para verificar as condições do barramento quanto à sua segurança, à sua obra de contenção de volume de água e aos eventuais aspectos em relação às normas de segurança de barragens.

Como resultado da inspeção, não foram identificadas anomalias que colocassem em risco iminente a segurança da barragem, uma vez que ela possui um vertedouro principal com dimensões suficientes para dar vazão ao volume afluente. Além disso, apresenta uma borda livre superior a 2,0 metros de altura, não apresentando indícios de galgamento. Verificou-se ainda a existência de um vertedouro auxiliar, entretanto este apresenta vegetação excessiva, necessitando da realização de uma supressão dessa vegetação a fim de garantir maior segurança ao barramento frente às fortes chuvas ocorridas na região.

Em barragem particular em Cerro Corá havia risco real de rompimento

Na tarde do sábado, as equipes técnicas da SEMARH e do IGARN, em ação conjunta com a Prefeitura Municipal de Cerro Corá e da Defesa Civil, realizaram uma ação emergencial em uma barragem de propriedade particular situada na zona rural do referido município.

A barragem, que já estava com seu volume máximo de acumulação, entretanto, sem estar vertendo, apresentava deslizamento profundo em seu talude de jusante (superfície inclinada do maciço que não está em contato com a água), com risco real de rompimento. Ressalta-se que, caso rompesse, a barragem atingiria outras barragens localizadas à jusante, tais como as barragens Eloi de Souza e Pinga.

Na oportunidade, como resultado das intervenções emergenciais, foi feita a abertura do canal do vertedouro, proporcionando um escoamento mais rápido da água, diminuindo o volume do reservatório e a carga hidráulica no barramento. Além disso, a equipe da SEMARH prestou orientações técnicas acerca da proteção do talude, visando reforçá-lo e de minimizar o agravamento da situação.