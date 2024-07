Semana terá céu nublado e pancadas de chuvas isoladas no RN

No Rio Grande do Norte, a previsão do tempo para está semana, deverá ser marcada por céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões do estado. As informações são do Portal Clima Tempo.

Em Natal, a previsão do tempo para está segunda-feira (22), será de sol, com a possibilidade de pancadas de chuva durante o dia e à noite, além de muitas nuvens predominando pela manhã. Já na quarta e quinta-feira, haverá sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Já a sexta-feira, será de sol, com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima será de 21º e a máxima de 30º.

Em Parnamirim, região Metropolitana de Natal, a segunda-feira começa com sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens pela manhã. No restante da semana, a previsão será de sol, algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima será de 21º e a máxima de 30º.

Em Mossoró, região Oeste potiguar, a semana deverá ser de sol, com algumas nuvens. Não chove. A mínima será de 20º e a máxima de 35º.

Em Caicó, na região do Seridó, a previsão será de sol, com algumas nuvens. Não chove. A mínima será de 20º e a máxima de 36º.

Em Pau dos Ferros, no Alto Oeste do potiguar, a semana começa com sol e algumas nuvens ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. No restante da semana, deverá predominar o sol, com algumas nuvens. Não chove. A mínima será de 21º e a máxima de 36º.