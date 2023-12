Semana terá céu nublado e chuvas isoladas no RN; confira

No Rio Grande do Norte a previsão do tempo para está semana deve ser marcada por céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas na região litorânea do estado. As informações são do Portal Clima Tempo.

Em Natal, a previsão do tempo para está segunda-feira (4) é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Já a terça-feira será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Na quarta-feira haverá sol com algumas nuvens. Não chove. A sexta-feira será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A temperatura oscila entre 25ºC e 32°C.

Na cidade de Mossoró, região Oeste do Estado, a semana começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. No restante da semana, o céu será de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura varia entre 25ºC e 36ºC.

Em Pau dos Ferros, no Alto Oeste do potiguar, a segunda e terça-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. No restante da semana, a previsão é de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura oscila entre 26ºC e 36°C.

Em Caicó, na região do Seridó, a semana começa será de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura varia entre 26ºC e 38ºC.