Semana Nacional do Doador de Sangue é realizada pelo Hemonorte

Durante essa semana, a começar por hoje, 23, até a sexta-feira, 27, acontece a Semana Nacional do Doador de Sangue, realizada pelo Hemonorte. Em razão da pandemia do novo coronavírus, as ações visam sensibilizar a população sobre a importância desse ato principalmente nesse momento.

Na sede da Instituição, localizada na Avenida Alexandrino de Alencar, no bairro Tirol, zona Leste de Natal, terá apresentações musicais da Banda do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, Germano Luiz e Taliérica Karina, durante os cinco dias de coleta.

Para impulsionar a campanha, o Hemonorte vai publicar em suas redes sociais vídeos com depoimentos de doadores que registrarem o maior número de doações. O gesto busca homenagear os ‘’heróis da vida real’’, declara o Hemocentro do Rio Grande do Norte.

Os interessados em doar, precisam ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem ir acompanhados de um responsável legal), estarem saudáveis, pesar acima de 50kg e ter dormido bem na noite anterior. Além destas, há outras recomendações como evitar alimentos gordurosos antes da doação, não consumir bebida alcoólica nas 12 que antecedem a coleta, estar alimentado e portando o documento oficial com foto.