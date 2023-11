Semana em Natal deve acumular chuvas de até 55mm

A semana do potiguar iniciou com chuvas desde a madrugada desta segunda-feira (27) e a previsão do Portal ClimaTempo é que esse cenário continue até sexta-feira (1º). Para Natal, o acumulado de chuvas até o último dia desta semana deve chegar a 55mm.

Natal

Na capital, desta segunda a quarta-feira (29), a previsão aponta Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado e chuva a qualquer hora. Cada um dos dias deve contar com chuvas de até 15mm. As temperaturas devem ficar entre 24ºC e 31ºC.

Na quinta-feira (30) será de Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. A mínima é de 25ºC e a máxima fica em 32ºC. Para finalizar a semana e iniciar o mês de dezembro, a sexta-feira (1º) terá Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima diminui para 31ºC. Para os dois dias a chance de chuva é de 90%, com até 5mm cada.

Parnamirim

Ainda na região metropolitana de Natal, Parnamirim tem a previsão do tempo semelhante à capital. De segunda a quarta-feira será de Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado e chuva a qualquer hora. A segunda deve chover 20mm no total, terça-feira (28) com 10mm e quarta com 15mm. As temperaturas devem variar entre a mínima de 24ºC e máxima de 31ºC.

Já na quinta-feira, a expectativa é de Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. A sexta-feira será de Sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC. Para os dois dias a chance de chuva é de 90%, com até 5mm cada.

Mossoró

A previsão do tempo para a região Oeste do Rio Grande do Norte não aponta chuvas durante toda a semana. Esta segunda-feira será de Sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Com temperaturas entre 22ºC e 34ºC, Mossoró deve chover 5mm. Já na terça-feira (28), o Portal ClimaTempo aponta Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e com chuva a qualquer hora. Para este dia as chuvas devem aumentar para 10mm, com mínima de 26ºC e máxima de 33ºC.

Quarta e quinta-feira estão com previsão de Sol com algumas nuvens, mas 0% de chance de chuva. A mínima fica em 25ºC e máxima de 35ºC. Na sexta-feira o tempo muda novamente, com Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, com 5mm. Temperatura entre 26ºC e 35ºC.

Caicó

No Seridó, a segunda-feira será de Sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. As precipitações devem acumular 5mm. Temperaturas entre 25ºC e 35ºC. Já a terça-feira tem expectativa de Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora, de até 8mm.

Enquanto isso, de quarta a sexta-feira a previsão aponta Sol com algumas nuvens e 0% de chance de chuva. Temperaturas variando entre mínima de 24º e máxima de 37ºC.