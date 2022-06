Semana do Meio Ambiente terá ações culturais e debates

A programação da Semana do Meio Ambiente, promovida pelo Governo do Estado de 01 a 05 junho, para celebrar o Dia Mundial de Meio Ambiente, terá a participação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). A data de importância internacional ressalta a relevância do tema para toda a humanidade.

No Rio Grande do Norte, a semana será mais uma oportunidade de promover a discussão do assunto e envolver a sociedade nessa pauta. A companhia se une a outros órgãos governamentais, como Idema, Igarn, Semarh e Sesap, além de ongs, entidades e empresas da iniciativa privada que também valorizam questões ambientais.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) terá atividades voltadas para educação ambiental, proteção das nascentes, mudanças climáticas, mutirão de limpeza, resíduos sólidos, conservação, licenciamento e gestão ambiental, entre outros.

No dia da abertura, marcada para 9h, no Parque das Dunas, a Caern promove uma apresentação cultural com as cordelistas Bia Cortez e Clara Bezerra. O cordel é uma das ferramentas que a companhia utiliza nas ações de educação ambiental, em escolas, eventos, no site e nas redes sociais.

Uma das participantes das ações é a professora Vivian Battaini, da Universidade Estadual do Amazonas, reconhecida pela atuação junto aos movimentos da sociedade civil em prol da gestão ambiental. Também participa a co-fundadora e diretora do Instituto Alziras, Marina Barros, que trará dados de um estudo nacional sobre a participação das mulheres na política e como a gestão ambiental se insere nas agendas públicas.