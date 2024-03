Semana da Água 2024 realiza mais de 50 atividades no RN

Com mais de 50 atividades programadas no RN, o Governo do Estado abriu nesta segunda-feira (18), no auditório do IDEMA, a Semana Estadual da Água de 2024, que ocorre até 23 de março, abordando temas como conscientização, educação e sustentabilidade sobre a utilização dos recursos hídricos para a sociedade potiguar.

Com o tema, “A água nos une, o clima nos move”, estabelecido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a semana, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn); Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh); Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), foi aberta pela governadora Fátima Bezerra, acompanhada pelos gestores que conduzem as ações na área de recursos hídricos.