Semáforo do toque: Escolas do município de Tibau estão realizando as ações do Programa Saúde na Escola (PSE)

Com foco na temática da educação sexual e prevenção ao abuso. Uma das atividades desenvolvidas é o Semáforo do Toque, que tem o objetivo de conscientizar os alunos sobre os limites do toque, ensinando-os a identificar e denunciar situações de violência e abuso sexual.

Os estudantes estão sendo orientados a identificar os diferentes tipos de toque, a respeitar seus corpos e os corpos de outras pessoas, e a reconhecer a importância de dizer “não” quando algo não parece adequado ou confortável.

profissionais da saúde e da educação envolvidos no PSE estão trabalhando em conjunto para promover ações educativas que possam ajudar os alunos a desenvolverem competências socioemocionais que os auxiliem em relação à sexualidade e à prevenção do abuso.

O Programa Saúde na Escola é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, que visa promover a prevenção, promoção e cuidado à saúde dos estudantes da rede pública de ensino. Em Tibau, as ações estão sendo realizadas em diversas escolas, envolvendo estudantes e profissionais da educação e saúde.