Sem possibilidade de realizar o tradicional desfile cívico, Mossoró terá ato em homenagem ao 7 de Setembro

A Prefeitura de Mossoró realizará uma solenidade na próxima segunda-feira (06), alusiva ao Dia da Independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro. A programação ocorrerá na Praça Cícero Dias, localizada em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

A solenidade começa a partir das 8h com o hasteamento das bandeiras com presença do prefeito de Mossoró Allyson Bezerra e outras autoridades do município. A Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai participará da cerimônia. Os músicos apresentarão os hinos Nacional e da Independência.

A homenagem marca a atividade alusiva ao Dia da Independência, que neste ano, devido a pandemia da Covid-19 inviabilizou a realização do desfile cívico-militar tradicionalmente promovido.