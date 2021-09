Sem ainda poder acontecer, devido à pandemia, Auto da Liberdade ganhará exposição durante todo este mês

A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Partage Shopping, realizará neste mês de setembro a Exposição Auto da Liberdade Memórias. A mostra resgatará através de figurinos e fotos das edições anteriores do espetáculo, os quatro atos da liberdade mossoroense que tradicionalmente são contados no Auto da Liberdade. O lançamento ocorre nesta quarta-feira (1º), às 19h e permanecerá até no Partage Shopping com visitação gratuita até o dia 30.

Baseado num texto do poeta Crispiniano Neto, o Auto conta a saga da Libertação dos Escravos em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea; do Motim das Mulheres, em 1875, quando as mossoroenses se manifestaram contra o alistamento militar dos homens na Guerra do Paraguai; da Resistência ao Bando de Lampião, em 1927 e do Primeiro Voto Feminino, de Celina Guimarães Viana, em 1928.

Desde 1999 esses grandes marcos da história de Mossoró são contados no espetáculo teatral, que há dois anos não é devido à pandemia da Covid-19.

Figurinos e acessórios usados pelo elenco das edições anteriores nesses 20 anos de realização do Auto da Liberdade estarão expostos para preservação da memória e da história da liberdade mossoroense. Além de fotos do espetáculo de autoria de fotógrafos que participaram de edições da Maratona Fotográfica Mossoró Terra da Liberdade.

O secretário de Cultura Etevaldo Almeida destaca que a exposição evidencia a história e cultura da nossa cidade, mesmo nesse momento de pandemia, que inviabiliza a realização do grandioso espetáculo dentro dos festejos da liberdade.

“Ainda estamos na pandemia da Covid-19, o que inviabiliza a realização do grandioso espetáculo Auto da Liberdade em 2021, mas precisamos preservar a memória e a história de liberdade de Mossoró. O objetivo da exposição realizada em parceira com o Partage Shopping é justamente valorizar essa memória mossoroense que coloca Mossoró como uma cidade pioneira na luta pela liberdade dos escravos, na emancipação política das mulheres, na bravura do nosso povo ao resistir ao bando de Lampião e na luta das mulheres. Toda essa imensa história foi contada por nossos artistas até o ano de 2019, quando a pandemia surgiu e interrompeu a realização do espetáculo. Vamos preservar essa memória e, se Deus quiser, ano que vem voltaremos a ter o Auto da Liberdade e todos os festejos que elevam nossa cultura”, destacou o secretário.

Na abertura da exposição haverá uma apresentação da esquete “Marca de Mossoroense” da Cia Bela Trupe de Teatro, como uma contrapartida pelo projeto ter sido contemplado com recursos do edital nº 001 da Lei Aldir Blanc.

“Trata-se de uma esquete que fala dos quatro atos que são apresentados no Auto da Liberdade. Os quatro personagens são: Celina Guimarães, Ana Floriano, o prefeito Rodolfo Fernandes e um escravo. Então, cada um diz um texto e a gente tem uma coreografia com uma música que foi utilizada no Auto da Liberdade nesses anos todos. São músicas de Cacau Monteiro e de Danilo Guanaes. Os dois autorizaram. Os personagens que falam e se relaciona com o tempo atual. Em cena teremos Yasmim Duarte como Ana Floriano, Rayssa Fernandes como Celina Guimarães, eu Júnior Félix como Rodolfo Fernandes e Adriano Duarte como o escravo”, contou o diretor Júnior Félix.

A Prefeitura e o Partage Shopping informam que seguirão todas as recomendações e protocolos de biossegurança de prevenção à Covid-19 durante a visitação do público à exposição. É obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social e será disponibilizado álcool em gel para a higienização das mãos dos visitantes.

Serviço

Exposição Auto da Liberdade Memórias

Período: De 1º a 30 de setembro (das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h domingos e feriados).

Local: Partage Shopping Mossoró

Endereço: Av. João da Escóssia, nº 1515, bairro Nova Betânia