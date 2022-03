Seleção para Porto-Ilha prioriza os estatutários

Estão abertas as inscrições para 107 vagas de trabalho no Terminal Salineiro de Areia Branca (Tersab). As oportunidades, por enquanto, priorizam os estatutários, que devem aderir ao Programa de Desligamento Voluntário do Empregado (PDVE) da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern).

O Tersab, mais conhecido como Porto-Ilha de Areia Branca é administrado atualmente pela Codern e deve ser entregue ao Consórcio Intersal em 1º de julho. O Porto-Ilha foi arrendado pelo Consórcio em novembro do ano passado.

Roberto Zitelmann, um dos diretores da Intermarítima, empresa integrante do Consórcio Intersal, informou à publicação da Tribuna do Norte que, na atual fase, o processo ocorre in loco, e quando for finalizada essa fase, as inscrições serão abertas para o público externo. Na ocasião, será disponibilizado um link para as inscrições.

A intenção, segundo ele, é absorver o maior número de trabalhadores do público interno. As informações sobre o atual quadro de trabalhadores do Tersab são da Codern. A Companhia disse que, atualmente, o PDVE dos trabalhadores estatutários do Tersab está em análise para ser aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia.

As vagas, mesmo em se tratando do público externo, serão destinadas, inicialmente, a candidatos com vivência na área portuária, e os contratos serão por tempo indeterminado.

O Consórcio Intersal espera assumir o Terminal Salineiro de Areia Branca (Tersab) no dia 1º de julho de deste ano. As atividades só serão iniciadas após a conclusão das obras de manutenção e reparos finais por parte da Codern. As melhorias têm custo de R$ 60 milhões, com recursos da Companhia das Docas do RN.