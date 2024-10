Seleção e CBF se encantam com CT do Palmeiras após “briga” com Corinthians

O centro de treinamento do Palmeiras foi aprovado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e por jogadores da Seleção Brasileira. A delegação realizou três dias de treinos no local e, originalmente, as atividades aconteceriam no CT do rival Corinthians.

A Itatiaia soube que a CBF se encantou com a estrutura e o tratamento recebido. A Academia de Futebol palmeirense foi elogiada pela entidade máxima do futebol como local de preparação do Brasil.

Jogadores da Seleção Brasileira também encheram o CT do Palmeiras de elogios. Rodrygo, atacante do Real Madrid, afirmou que o Verdão é um exemplo para outros clubes.

“Sempre gosto muito de conhecer estruturas novas, e no Palmeiras foi muito legal. Nos receberam muito bem, estrutura muito boa. Isso prova porque o Palmeiras faz tanto sucesso. É exemplo para outros clubes, quem puder montar algo igual… No Brasil, não sei se tem estrutura melhor. Tudo que tem lá (na Europa), tem aqui. Acho que está no caminho certo”, disse o atleta.

A Seleção Brasileira ficou “hospedada” no CT do Palmeiras, na zona oeste da capital paulista, entre os dias 7, 8 e 9 de outubro. O técnico Dorival Júnior teve apenas dois dias de trabalho com o elenco completo, mas utilizou o período para definir a escalação titular da equipe para o jogo contra o Chile, nesta quinta-feira (10).

Por que a Seleção trocou Corinthians pelo Palmeiras

O Corinthians topou ceder seu centro de treinamento, ao lado do aeroporto internacional de Guarulhos, o que facilitaria a logística para a viagem à Santiago, local da partida contra o Chile. No entanto, a relação entre o clube e a CBF ficou estremecida após a mudança da data do jogo de volta contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil.

CBF temeu que o time de Dorival Júnior pudesse ficar sem ter onde trabalhar na capital paulista, caso o Timão optasse por desfazer o convite. A avaliação também foi de que não haveria clima para usar as dependências corintianas em um momento de crise institucional entre as entidades.

O caso chegou ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que autorizou a mudança de local. Consultado, o Palmeiras topou ceder o seu centro de treinamento, mas a logística programada pela cúpula da Seleção foi afetada.

A Seleção viajou para Santiago na última quarta-feira (9). A partida contra o Chile será às 21h desta quinta (10), no Estádio Nacional de Chile, pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.