Seleção de futsal de Tibau recebe apoio para torneios e campeonato estadual

Nesta segunda-feira (29), os representantes da seleção de futsal do município de Tibau, Caio Anderson, Pablo Roberto e Lucas Eduardo, estiveram reunidos com autoridades locais para discutir melhorias e apoio à equipe. Durante o encontro, os mesmos apresentaram seus pedidos, dentre eles, uma bola para treino e um terno para a equipe, ambos já sendo viabilizados.

Além disso, foi apresentado para a equipe um torneio que está em fase de planejamento para acontecer já no mês de junho de 2023, com a data a ser definida em breve. As opiniões dos representantes foram ouvidas e serão acatadas o quanto antes.

Foi firmado total apoio à equipe para torneios futuros e uma possível participação no campeonato estadual. Com esse respaldo, a seleção de futsal de Tibau se vê em uma posição mais favorável para alcançar novos títulos e representar o município com excelência nos eventos esportivos.