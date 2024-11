Seleção: CBF anuncia dois nomes para substituir os lesionados Rodrygo e Militão

CNN Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste sábado (9) a convocação do zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, para o lugar de Éder Militão e Rodrygo, respectivamente.

A dupla do Real Madrid se lesionou na vitória merengue por 4 a 0 sobre o Osasuna, neste sábado, pela LaLiga.

O defensor sentiu o joelho direito, caiu gritando em campo aos 25 da etapa inicial, e deixou o gramado chorando. Em nota, o Real Madrid confirmou uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita do brasileiro.

Antes da saída de Militão, aos 20 minutos de jogo, Rodrygo sentiu a coxa e precisou ser substituído pelo técnico Carlo Ancelotti.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Léo Ortiz e Gabriel Martinelli se juntam ao elenco de Dorival Júnior para os duelos das Eliminatórias da Copa. O Brasil joga contra a Venezuela no dia 14 de novembro, e enfrenta os uruguaios no próximo dia 19.

