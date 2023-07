Seleção Brasileira faz foto oficial da maior delegação da história em Copas do Mundo feminina

Globo Esporte

Nunca antes a Seleção Brasileira feminina contou com tantos profissionais para a disputa de uma Copa do Mundo. Trata-se da maior delegação brasileira na história das competições femininas, enfim registrada nesta quinta-feira com uma foto oficial. O Brasil está no Mundial da Austrália e Nova Zelândia com 23 atletas e 37 profissionais entre presidência e membros da comissão técnica e apoio.

– Este é um grupo muito empenhado e comprometido para que a Seleção Brasileira tenha o melhor desempenho possível. Estar aqui e ver o empenho de todos os profissionais e atletas me dá a certeza que estamos no caminho certo – disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Pela primeira vez, inclusive, há observadores na área técnica, dois médicos e massagistas no âmbito da saúde – que são parte das mudanças implementadas pela CBF, ao lado de medidas como o inédito uniforme específico de viagem e o voo fretado.

Além disso, a delegação tem a maior presença feminina registrada pelo Brasil – com 18 mulheres nas áreas técnica, administrativa, médica, comunicação e segurança. Na última Copa, em 2019, havia apenas quatro.

Foto oficial da maior delegação da história da Seleção Brasileira Feminina, na Copa do Mundo de 2023′ — Foto: Thais Magalhães/CBF

Os profissionais que compõem a Seleção Brasileira Feminina: