Seleção Brasileira de Boxe recebe homenagem das crianças da LBV para as Olimpíadas de Paris

A Seleção Brasileira de Boxe levará para os Jogos Olímpicos de Paris que iniciam no próximo dia 26 de julho, um grupo de dez atletas para representar o país na cidade francesa. Entre eles estão Abner Teixeira (Osasco/SP), Bárbara Santos (Salvador/BA), Beatriz Ferreira (nascida em Salvador/BA e criada em Juiz de Fora/MG), Caroline Almeida (Recife/PE), Jucielen Romeu (Rio Claro/SP), Keno Marley (Conceição do Almeida/BA), Luiz Oliveira (São Caetano do Sul/SP), Michael Trindade (Marituba/PA), Tatiana Chagas (Salvador/BA) e Wanderley Pereira (Curitiba/PR).

Para incentivá-los nesta importante competição, um grupo de crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade (LBV) em Cidade Dutra, São Paulo/SP, visitou o Centro Esportivo Joerg Bruder, CT da Seleção Brasileira, e prestou uma homenagearam aos atletas classificados. Na ocasião, meninas e meninos entregaram a eles o kit “LBV dá sorte” com desenho feito pelas próprias crianças, representando o pódio e as medalhas de ouro, prata e bronze; um potinho com mensagens de força, inspiração e de boa sorte; fotos de atendidos pela Instituição; e uma medalha com os dizeres “Para nós, você é ouro!”, simbolizando a vitória dos atletas em Paris.

Durante a visita, a garotada ainda pode assistir ao treino da Seleção Brasileira e conversar com Bia Ferreira, que mais uma vez defenderá o Brasil na competição. Desde seus primórdios na década de 1950, a Instituição promove a pioneira campanha “Esporte é Vida, não violência!”, que sensibiliza a todos quanto à importância do respeito e da Paz nos Esportes em qualquer modalidade, seja na quadra, no campo ou no ringue.

