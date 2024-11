SEJA GRATO! – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

SEJA GRATO!

“Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus”. (1Tessalonicenses 5:18 NVT)

Quando analisamos a palavra gratidão, descobrimos que ela vem do latim gratus, que corretamente é traduzido como agradecimento, agradecido, ou gratia, que está ligada diretamente à tradução de graça, benção e dádiva, ou seja, tem o mesmo sentido. De modo fácil, gratidão é o reconhecimento das coisas boas que a vida tem.

Bem como quando o coração é grato, ele reconhece essa gratidão que vai além do que somos capazes de ver ou perceber, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ela abrange tudo em todo tempo. Mesmo no dia em que é chegado o dia mal, o coração grato permanece firme.

A gratidão é o sentimento mais nobre que existe. Essa é uma verdade profunda, pois as pessoas gratas são mais felizes. Visto que ela é grata pelas pequenas coisas, num mundo onde há uma grande diversidade de pessoas insatisfeitas com tudo, mesmo que tenha recebido diversas graças silenciosas, como o dom da vida, o oxigênio gratuito, a chuva, o sol e principalmente a vida.

Ser grato é uma escolha. E deste modo a pessoa pode ser grata ao Eterno pelo dom da vida, por acordar todos os dias, pela respiração, pelo seu cuidado e pelo seu amor. Por outro lado, podemos ser gratos às pessoas boas e más. As boas nos mostram a caminho certo e as ações corretas, já as pessoas que agem mal, mostram o que não devemos fazer para desagradar aos homens e nem a Deus. Por isso, quando alguém lhe fizer o bem, mostre gratidão e deixe que os outros fiquem sabendo para agirem iguais.

A gratidão traz mais felicidade, menos depressão. Assim como melhora do bem-estar, provoca a redução do estresse e dos sintomas da depressão. Visto que as experiências negativas, como o pensamento de culpa, pessimismo e desesperança, quase sempre, ficam ruminando em nossa mente. Por isso, é necessário criar o hábito de pensamentos positivos e bons como válvula de escape.

Certamente, existirão períodos de alegria, períodos de choro, assim como dias difíceis, porém, nada deverá abalar a nossa fé integral na salvação que há Cristo! Devemos conter no coração esse entendimento de que fomos adquiridos por Cristo, o qual é a alegria da nossa alma e o aumento da nossa gratidão ao Eterno. Só o preço que Ele pagou por nós já é motivo de sermos gratos pelo resto da vida!

Medite constantemente em todas as coisas que você tem para ser grato. Confesse ao Senhor em súplicas e, ao fazer isso, você verá que seu coração está se enchendo da Sua paz, do Seu amor e da Sua alegria. Creio que pessoas gratas são pessoas felizes, portanto, siga em frente e aumente sua alegria hoje sendo grato.

Portanto, devemos aprender com o grande apóstolo Paulo que afirmou: “Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece”. (Filipenses 4:12-13)

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo