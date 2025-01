Seis pessoas são presas em operação contra facção criminosa no RN; suspeito morre

Ação ocorreu em Tibau do Sul e teve como alvo facção criminosa que atuava no distrito de Bela Vista. Um homem morreu após confronto com policiais.

15/01/2025 13h50 Atualizado há 3 horas

Seis pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (15) durante uma operação policial contra uma facção criminosa que atuava no distrito de Bela Vista, em Tibau do Sul, no litoral do Rio Grande do Norte.

Um dos suspeitos, de 23 anos, morreu após reagir à abordagem e trocar tiros com os policiais.

A operação, realizada por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, desarticulou um grupo suspeito de tráfico de drogas e de aplicar punições violentas conhecidas como “tribunal do crime”, contra aqueles que não obedeciam às regras impostas.

Entre os presos estão quatro homens, com idades entre 19 e 25 anos, e duas mulheres, de 19 e 21 anos.

Durante a ação, foram apreendidos seis tabletes de maconha, porções de skunk e cocaína, uma pistola roubada, munições, celulares, dinheiro e uma agenda com registros do tráfico.

Segundo as investigações, o grupo era liderado por um homem de 25 anos, que coordenava as atividades criminosas na região.

Desde o início de 2025, a “Operação Liberdade” já prendeu oito integrantes de facções criminosas e apreendeu quatro armas de fogo.

Os presos foram levados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.