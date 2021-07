Seis artistas mossoroense concorrem ao Troféu Cultura 2021

Está aberta a votação online para a escolha dos destaques culturais do Rio Grande do Norte em 13 categorias através do 16º Troféu Cultura 2021, indicados por meio de pesquisas com especialistas de cada área e com trabalhos referenciados em 2019 e 2020.

Seis artistas mossoroense concorrem ao prêmio: Mikaell Bandeira, da Parêa Produções, concorre como melhor produtor cultural; David de Medeiros Leite concorre com o romance “2020” na categoria Literatura; os atores Jeyson Leonardo, da Companhia A Máscara de Teatro e Romero Oliveira, da Companhia Pão Doce de Teatro concorrem entre si na categoria Melhor Ator e como Melhor Atriz, disputam as mossoroense Joriana Pontes, pelo espetáculo “Montando a Palhaçaria” e Ana Clara Azevedo pela atuação no “Chuva de Bala no País de Mossoró”.

A Companhia Bagana também concorre como Melhor Espetáculo de Teatro com “Montando a Palhaçaria” e o colaborador do jornal O Mossoroense, Clauder Arcanjo concorre na categoria Literatura com seu livro de contos “Mulheres Fantásticas”.

O Troféu Cultura é promovido no Teatro Riachuelo e interrompeu uma sequência de 15 edições devido a pandemia. Em formato virtual para manter a segurança dos envolvidos e do público. O resultado será divulgado em 19 de agosto pelo cantor Isaque Galvão por meio de live em canal ainda a ser divulgado, assim como a programação de shows.

Para votar, clique no link abaixo:

https://papocultura.com.br/trofeu-cultura-2021/