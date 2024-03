Segundo turno do Campeonato Potiguar tem início nesta quinta

O primeiro turno do Campeonato Potiguar se encerrou no último domingo (3), e a competição se reinicia para a segunda etapa a partir desta quinta-feira (7).

Globo e Força e Luz iniciam a primeira rodada na quinta-feira no Barrettão às 15h. No sábado, Santa Cruz e Potiguar de Mossoró se enfrentam às 15h no Barrettão. às 17h, o ABC recebe o Potyguar Seridoense no Frasqueirão. No domingo, é a vez de Baraúnas enfrentar o América na Arena das Dunas às 16h.

Todos os jogos têm transmissão ao vivo da TV FNF no YouTube.

Disputa

De acordo com o regulamento, os times do Grupo A (América, Globo, Potyguar Seridoense e Santa Cruz de Natal) enfrentam os do Grupo B (ABC, Força e Luz, Potiguar de Mossoró e Baraúnas), em jogos somente de ida. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais, em jogo único.

O América conquistou o primeiro turno e será o Campeão Potiguar 2024 se vencer também o segundo turno. Em caso de dois campeões diferentes, os times se enfrentarão na finalíssima, em jogo único, com mando de campo do melhor índice técnico. Sem vantagem, o empate leva aos pênaltis.