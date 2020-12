Segundo dados do LAIS/RN, Mossoró tem dois bairros com 0% de contaminados pelo Covid-19

Segundo dados do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), apesar dos números crescentes de casos de Covid-19 em todo o Rio Grande do Norte, consequentemente em Mossoró, dois bairros da “capital do Oeste potiguar” não têm, nesta terça-feira (22) nenhum caso confirmado da doença.

Os dados contabilizados, no entanto, podem sofrer alterações a qualquer momento, devido à investigação dos casos de Covid19 (novo Coronavírus) e a rapidez do número de contagiados. Pequenas divergências podem surgir devido ao tempo necessário para confirmação dos casos testados em laboratórios privados.

Com 10,98%, o bairro aeroporto é o recordista de casos, seguido de Abolição (incluindo todos os chamados Abolições), com 9,83% e o Centro com 8,67%. Veja abaixo a tabela com os números.