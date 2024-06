RN fecha o mês de maio com redução de 7,8% mortes violentas

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), o RN registrou uma redução de 7,8% em mortes violentas. Já no acumulado do ano, a queda é de 12,5% em comparação aos cinco primeiros meses do ano passado.

Em números absolutos, 71 pessoas foram vítimas de mortes violentas intencionais (MVIs) em maio de 2024, contra 77 ocorrências registradas no mesmo período de 2023. No acumulado do ano, foram 386 mortes registradas de janeiro a maio, contra 441 ocorrências em 2023, ou seja, 55 assassinatos a menos.

Os dados foram contabilizados e consolidados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais da SESED/RN. Após o processo, a COINE repassa as informações ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) e ao Ministério Público Estadual (MPRN).