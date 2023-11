Segunda divisão do Campeonato Potiguar entra na reta final

O Campeonato Potiguar Segunda Divisão entra na reta final com a liderança disputada ponto a ponto. Com mais três rodadas adiante, cinco dos seis clubes participantes ainda sonham com o título.

A oitava rodada acontecerá durante esta semana. Na quarta-feira (8), Baraúnas e Laguna se enfrentarão às 20h no Nogueirão. Na quinta-feira, Parnamirim e Alecrim disputam às 15h no Barrettão. O Mossoró recebe o Riachuelo às 20h no Nogueirão. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo no canal da TV FNF no YouTube.

Após a sétima rodada, o Mossoró lidera a tabela de classificação empatado com o Baraúnas com 15 pontos cada. Em seguida, o Laguna na terceira colocação com 13 pontos, Alecrim em quarto lugar com 10 pontos e o Parnamirim em quinto com 9 pontos. O Riachuelo, em sexto, não pontuou na competição.

Na artilharia, Bisneto do Baraúnas tem 9 gols, marcou em todas as rodadas. Em segundo lugar, Erivan do Parnamirim com 6 gols.

Confira tabela de classificação