Secretário municipal é condenado por falsificação ideológica

O secretário municipal de Plenejamento, Orçamento e Gestão de Mossoró, advogado Kadson Eduardo, sofreu condenação judicial, já transitada em julgado, por falsificação ideológica.

A notícia foi dada em primeira mão pelo jornalista Bruno Barreto, no Blog do Barreto.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, feita no dia 29 de julho de 2016, Kadson, enquanto advogado, teria falsificado um documento e alterado a data de uma audiência na 12ª Vara Federal de Pau dos Ferros.

A ação se referia à demarcação de terras particulares no município de Apodi.

À época, a defesa disse que houve falhas no sistema, argumento não acatado pelo juiz Rodrigo Arruda Carriço.

Kadson foi condenado a dois anos de prisão e 10 dias-multa em regime aberto.

Ele está nesta situação desde 17 de abril do ano passado quando foi emitida a certidão de trânsito em julgado informando que a condenação era definitiva desde 19 de janeiro de 2023.

Com informações do Blog do Barreto