Secretário de Infraestrutura visita obras em andamento em Mossoró e região

O secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho, está realizando uma série de visitas nesta sexta-feira (28) e sábado (29) às obras do Governo do Estado em andamento em Mossoró e região. Pela manhã o secretário esteve em Areia Branca, onde visitou o canteiro de obras do IERN.

O equipamento tem orçamento estimado em R$ 10 milhões, com previsão de investimentos totais de R$ 12 milhões do Governo do RN e a estimativa é de que a unidade atenda a cerca de 1,5 mil estudantes da região e a previsão de entrega é até outubro deste ano.

“Todas as obras precisam de muito cuidado e muita atenção. É importante este acompanhamento, se aproximar da execução para facilitar o fluxo destes serviços e buscar entregá-los dentro do tempo previsto”, relatou Gustavo Coelho.

Além de Areia Branca, o Governo do Estado trabalha na construção de outras 11 unidades em todas as regiões do Rio Grande do Norte, incluindo ainda São José de Mipibu, Santana do Matos, Jardim de Piranhas e Mossoró.

“Esse equipamento vai trazer esperança para os nossos adolescentes. A gente que vem de famílias de agricultores, olhando um espaço destes com laboratório, teatro, refeitório, salas de aulas adequadas, a gente reflete o perfil e a transformação que a educação pode fazer na vida de alguém. Então, agradecemos ao Governo do Estado por pensar na nossa cidade que há muito tempo merecia um equipamento como esse e já vislumbramos alguns eventos sendo realizados aqui, porque nós temos uma dificuldade muito grande no fortalecimento das famílias no cumprimento do seu papel e, às vezes, não encontramos um espaço onde possamos fazer esse trabalho”, celebra a assistente social Francisca Batista.

Gustavo visitou ainda as obras do 2º BPM, obra que tem um investimento na ordem de R$ 1,9 milhão e previsão de entrega até o final do ano, localizado em terreno doado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no prolongamento da avenida Antônio Campos e Silva, no bairro Costa e Silva.

Na tarde desta sexta-feira o secretário visitou as obras de reforma e ampliação do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, orçado em mais de R$ 5 milhões, que passará por um amplo trabalho de recuperação e as obras de reforma do Laboratório Regional de Mossoró (LAREM), investimento de R$ 1,2 milhão, para recuperação do prédio que atende todos os serviços de saúde pública da região.

ESTRADAS

Neste sábado (29) pela manhã o secretário fará visita às obras da RN 117 (Mossoró – Governador Dix-sept Rosado) e RN 015 (Mossoró – Baraúna) parte integrante do Lote 1 do Programa de Recuperação de Rodovias, ambas em serviços bastante avançados para a sua conclusão. Sendo que o trecho da RN 015, já chegou esta semana a trechos considerados críticos e o recapeamento asfáltico já se aproxima da zona urbana de Baraúna.