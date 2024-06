Secretário de Desenvolvimento destaca que Estado tem regulamentação de PPPs avançada

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Sílvio Torquato, destacou que o Rio Grande do Norte conquistou uma regulamentação de Parceria Público-Privada avançada no atual governo e isso assegura a execução de projetos de infraestrutura com capacidade de assegurar novas condições para o crescimento do Estado. A declaração foi na manhã desta quarta-feira (12.06), ao participar da 42ª edição do seminário “Motores do Desenvolvimento do RN”, no auditório principal da Casa da Indústria, sede da FIERN.

Silvio Torquato afirmou que há iniciativas no Rio Grande do Norte para atrair investimentos transformadores por intermédio de PPP. Ele citou o convênio firmado com o BNDES para definir a modelagem do edital para as Parcerias Público-Privadas da Caern, que deve atrair recursos bilionários na ampliação do saneamento no Rio Grande do Norte.

O secretário de Desenvolvimento Econômico citou também o projeto que está com as diversas etapas planejadas cumpridas para que seja firmada a PPP de construção do Porto Indústria Verde no RN. “Isso vai garantir a infraestrutura para que o Estado tenha a capacidade de exportar o hidrogênio verde que certamente poderá produzir e aproveitar todo o potencial da produção de energia eólica offshore”, ressaltou.

Sílvio Torquato disse que essas iniciativas foram possíveis, porque, no atual governo a PPP, a partir de um diálogo com diversas instituições, entidades e setores.

As Parcerias Públicos-Privadas foram temas dessa edição do Motores do Desenvolvimento. Na abertura, foi exibida um vídeo com mensagem do presidente da FIERN, Roberto Serquiz. Entre os palestrantes e debatedores estavam Renato Sucupira, engenheiro civil e MBA em finanças corporativas; Ítalo Mitre, diretor jurídico da Arena das Dunas; Carlos Henrique Dantas, do Conselho Gestor de PPPs do RN.