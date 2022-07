Secretário de Cultura do RN fala sobre a Lei Aldir Blanc na Bienal do Livro de SP

Entre os vários artistas em destaque em sua programação deste ano, na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o Espaço Cordel e Repente, da Editora IMEPH, recebe a ilustre presença do jornalista e poeta Crispiniano Neto, Secretário de Cultura do Rio Grande do Norte. O secretário fará palestra sobre os impactos da Lei Aldir Blanc para a cadeia produtiva do Cordel.

Crispiniano Neto dirige a Fundação José Augusto (FJA) e foca na reconstrução da política cultural do Estado. Natural de Santo Antônio do Salto da Onça, no Agreste potiguar, ele ainda é agrônomo, bacharel em Direito, cordelista, radialista, editor, produtor, diretor e ator. A cultura cordelista, conhece bem, já que também é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, na qual ocupa a cadeira de nº 26, que tem como patrono Luís da Câmara Cascudo.

Incansável, o secretário ainda integra a Academia Norte-rio-grandense de Literatura de Cordel e a Academia Mossoroense de Letras, além de ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Como poeta tem mais de 160 folhetos de Literatura de Cordel publicados, com mais de três milhões exemplares espalhados pelo Brasil e outros países. Publicou mais de 20 livros, participou da comissão gerenciadora da Lei Câmara Cascudo por mais de dez anos.

Com 300 metros quadrados, o Espaço Cordel e Repente ocupa local de destaque na Bienal, em frente à praça de alimentação, e tem uma programação repleta de atrações. São Mais de 50 artistas entre grupos de cordelistas e repentistas, cantores, músicos e escritores que se revezam num palco montado no próprio estande, que chama a atenção dos visitantes.