Secretarias são alvos de busca em Natal em investigação sobre abuso de poder

Secretarias e órgãos da Prefeitura do Natal foram alvos de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira 6. Agentes do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e da Polícia Militar recolheram materiais em uma investigação sobre possível abuso de poder político. Entre as denúncias, está a possível coação de servidores para apoiarem os vereadores eleitos Daniell Rendall e Irapoã Nóbrega, que são do Republicanos, mesmo partido do prefeito Álvaro Dias.

De acordo com a prefeitura, os mandados foram cumpridos nas secretarias de Educação (SME), Trabalho e Assistência Social (Semtas) e Serviços Urbanos (Semsur), além da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico (Arsban).

A operação investiga possível uso da estrutura desses órgãos para favorecer candidatos nas eleições municipais de 2024. Durante a campanha, essa denúncia foi feita pela coligação Natal Merece Mais, da candidata a prefeita Natália Bonavides (PT).

O Ministério Público e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) não se pronunciaram sobre a operação. Em nota, a Prefeitura do Natal disse que não possui detalhes sobre a investigação, mas que está “à disposição para contribuir e esclarecer aos responsáveis legais quaisquer pontos que se fizerem necessários”.

“A Prefeitura entende que o Ministério Público está cumprindo seu papel. Espera, também, que todas as denúncias recebidas durante o período eleitoral sejam igualmente esclarecidas, inclusive as que foram feitas em relação ao uso da máquina pública em órgãos da administração estadual, como PGE e Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, também acusados de cometer assédio eleitoral”, destacou a gestão municipal.

Candidatos (secretarias) envolvidos

Um dos beneficiados pelo abuso de poder político seria o vereador eleito Irapoã Nóbrega (Republicanos), ex-secretário da Semsur. Em nota, a assessoria jurídica dele disse ter tomado conhecimento da operação “pela imprensa” e que não teve acesso a documentos ou à decisão judicial que autorizou as buscas.

“Em respeito à Justiça, informa que está à disposição para esclarecimentos e para que possa exercer o seu direito de defesa”, acrescenta o texto, assinado pelo advogado Thiago Cortez.