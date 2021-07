Secretaria e Ufersa realizarão palestras com criadores de animais da Feira do Bode

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), iniciou nesta sexta-feira (30), um trabalho educativo com criadores que comercializam animais na Feira do Bode, dentro do Parque de Exposições Armando Buá.

O primeiro tema desta atividade foi a vacinação de animais. O secretário municipal de Agricultura, Faviano Moreira, destacou que em conversas com os feirantes percebeu uma falta de assistência da própria secretaria com esses pequenos agricultores e um projeto foi elaborado para atender às demandas desses criadores.

“Semanalmente vamos ter um trabalho de educação. Estamos trazendo hoje aqui o tema de vacina em caprinos, ovinos e bovinos. Nós estaremos aqui disponíveis com a equipe de veterinários e estagiários da Ufersa para realizar esse trabalho”.

Faviano Moreira ressaltou ainda a receptividade dos criadores à iniciativa. Segundo ele, esse trabalho de acompanhamento de educação do produtor visa melhoria na qualidade dos animais.

“A receptividade à ação foi muito boa dos criadores, haja vista que eles não tinham essa aproximação, nem com a parte da Ufersa, nem com a secretaria. Embora esteja funcionando dentro do pátio, não era uma relação tão próxima. Agora vamos estar mais próximos escutando as necessidades deles e atendendo às demandas”.

O trabalho educativo tem a participação de alunos do curso de Medicina Veterinária da Ufersa. A estudante Cibele Martins, que está no 10º período do curso, enfatizou a importância da atividade para os agricultores.

“O nosso trabalho aqui é explicar ao agricultor a importância do manejo vacinal. Essa ação que estamos fazendo aqui tem o intuito de passar a informação ao produtor para que ele consiga realizar a atividade da melhor maneira possível. Também quais benefícios ele terá com essa prática e o que isso vai beneficiar o bem-estar do animal e para a produção desse produtor”.

O criador de gado Ivanildo Barbosa da Silva se mostrou satisfeito com a ação e destacou a importância do conhecimento repassado para os agricultores que comercializam os animais na Feira do Bode.

“Eu acho muito importante essa atividade para a gente que é criador. Esse trabalho nos deixa mais informados. A maioria dos criadores não tem conhecimento do que é necessário para diversos assuntos ligados ao tema.

A Secretaria de Agricultura já definiu os próximos temas que serão abordados com os produtores. Haverá palestras sobre a alimentação de caprinos, ovinos e bovinos, vacinação de cavalos, de galinhas, de porcos, controle de carrapato, mosca do chifre, entre outros.

“São temas diversos e quem vai dizer são os produtores. Estamos fazendo entrevistas com eles e eles vão dizer quais são as doenças dos animais. Aí vamos fazer as palestras preventivas em cima dos temas deles”, finalizou Faviano.