Secretaria divulga monitoramento pluviométrico das últimas 24 horas em Mossoró

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) divulgou o monitoramento pluviométrico das últimas 24 horas em Mossoró. A média registrada nos oitos pluviômetros instalados em diversos pontos do município foi de 35,5 milímetros. O número refere-se do início da manhã de ontem (19) ao início da manhã de hoje (20).

O monitoramento mostra que o maior volume de chuvas foi registrado no pluviômetro instalado no bairro Dom Jaime Câmara. O equipamento verificou precipitação de 49,4 mm. No bairro Costa e Silva a medição apontou 42,2 milímetros. Já no Centro da cidade a precipitação registrada foi de 41 mm.

Ainda de acordo com o monitoramento, a chuva registrada no Alto da Conceição foi de 39,7 milímetros, enquanto que no Belo Horizonte chegou a 34,9 mm. No bairro Aeroporto a precipitação atingiu 31,5 mm. As menores precipitações foram registradas no bairro Paredões (23,2 mm) e Redenção (20,6 mm).

As informações pluviométricas que vão para a Empresa de Pesquisa Agropecuária (Emparn) são dos pluviômetros do Costa e Silva e Alto da Conceição. Os outros seis vão para a Defesa Civil do município.

ZONA RURAL

A Secretaria de Agricultura de Mossoró também divulgou algumas precipitações registradas na zona rural do município. Segundo o balanço, a maior chuva foi registrada na localidade de Pomar, com 97 milímetros. Já na comunidade de Pau Branco o índice foi de 92 milímetros. Por fim, no Recanto da Esperança a precipitação chegou a 45 mm.

Houve registros de chuva em Cordão de Sombra I e II, Maracanaú e São Romão.