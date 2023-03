Secretaria de Segurança já tinha indícios de ataques no RN, diz Coronel Araújo.

Informações do Portal G1 RN e Tribuna do Norte

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (14) para comentar os ataques em série que ocorreram em Natal e no interior do estado nesta madrugada. De acordo com o titular da Sesed, coronel Araújo Silva, a inteligência da Segurança Pública já tinha indícios de que ocorreriam as ações.

“Acreditamos que com ações policiais anteriores, há 15 dias atrás, onde houve um enfrentamento da segurança pública em relação a infratores, onde foi apreendida grande quantidade de drogas e armas, isso inquietou a delinquência a enfrentar o sistema de segurança pública”, disse o coronel Francisco Araújo, secretário de Segurança Pública.

Segundo a secretaria, o governo foi avisado das ações criminosas e havia reforçado o policiamento para tentar conter os atos.

“Colocamos todo o sistema em atenção, com ações que começamos a empreender ontem à tarde para atenuar qualquer ação que tivesse”, apontou.