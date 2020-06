Secretaria de Saúde supera meta de 90% da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza

A Prefeitura de Mossoró, através do departamento de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, superou a meta de 90% dos grupos prioritários da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2020. Até o momento foram aplicadas 86.457 doses, que representa uma cobertura de 91,15%.

O coordenador municipal de Imunizações Etevaldo de Lima, explica que a meta é estabelecida pelo Ministério da Saúde, mas as equipes estão empenhadas, trabalhando com o objetivo de alcançar 100% de cobertura.

Etevaldo faz um alerta aos pais, que de acordo com as estimativas, um número expressivo de crianças (de seis meses a menores de 6 anos) ainda não foi vacinado. “Precisamos focar principalmente na cobertura vacinal de crianças, gestantes, puérperas e professores”, frisa.

A campanha segue até o dia 30 de junho, e as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que ainda não se vacinaram devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro, não esquecendo os cuidados básicos como o uso máscara e evitar aglomerações, mantendo o distanciamento adequado e as devidas condutas de higiene.

“Nesta terça-feira (9) é comemorado o Dia da Imunização, que é fundamental para a garantia da saúde de toda a população. Além da campanha não podemos esquecer os demais agravos, e temos vacinas para diversas doenças imunopreveníveis. Precisamos manter os níveis elevados de cobertura, não apenas da vacina da campanha, mas das demais vacinas também. Para evitar que o público dessas vacinas fique susceptível às doenças, como é o caso do sarampo que voltou a ocorrer no país. Nunca é demais lembrar que é melhor prevenir, e vacinar é proteger”, destaca.