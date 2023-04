Secretaria de Saúde promove ações em alusão ao Abril Verde

A Secretaria de Saúde de Tibau está promovendo Rodas de Conversas sobre a prevenção e promoção dos riscos laborais com os Garis em Alusão ao Abril Verde, para conscientizar sobre a saúde dos trabalhadores.

Durante o dia 20, na UBSF – MIN, acontecerá o dia “D” de promoção a saúde para homens e mulheres trabalhadoras. Haverá consulta com os dois médicos das unidades, oferta de testes rápidos, exames laboratoriais conforme solicitação médica, consulta com dermatologista, exames de ECG conforme solicitação médica, Consulta de Enfermagem voltada para a saúde do trabalhador e riscos laborais bem como avaliação de fisioterapia e vacinas, tudo isso a partir das 18h.

A atividade continua, com as orientações sobre os riscos biológicos e laborais com os quiosqueiros da praia de Emanuelas e Gado Bravo e oferta de testes rápido, glicemia, vacina e aferição de PA.