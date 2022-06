Secretaria de Saúde do RN volta a recomendar uso de máscaras em ambientes fechados

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. A recomendação foi feita através da Nota Técnica Nº 2/2022.

Além do uso de máscaras, a Sesap também recomenda a higienização das mãos com frequência e a conclusão do esquema vacinal contra Covid-19, incluindo a dose de reforço visto que esta medida confere ao indivíduo menor risco de infecção e/ou da ocorrência da forma grave da infecção, diz a nota.

A Sesap também recomenda a expansão da testagem para COVID-19, incluindo pessoas assintomáticas que tiveram contato com pacientes que testaram positivo.

A nota técnica segue recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias do País e do Estado, buscando evitar a disseminação e, consequentemente, uma nova onda da Covid-19, diz o documento.

Com informações do Blog do BG