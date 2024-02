Secretaria de Esporte oferece vagas para kung fu, taekwondo, xadrez e capoeira

Seguindo o cronograma anual de atividades desenvolvidas no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), está com vagas abertas para escolinhas do programa “Mossoró Olímpico”, bem como para outros projetos sociais.

Do programa “Mossoró Olímpico” seguem abertas 20 vagas para o handebol, desenvolvido às segundas e quartas-feiras pela manhã, assim como o basquete, desenvolvido às sextas-feiras, contando 10 vagas remanescentes.

Dos projetos sociais à disposição em parceria com o Município, estão abertas as inscrições para o kung fu, com o professor Junior Luthier. Ao todo, são 40 vagas: vinte para o público de 12 a 20 anos e mais 20 vagas para o público de 50+.

No taekwondo, são 20 vagas disponíveis para desenvolvimento às segundas, quartas e sextas-feiras, pelo professor Luiz Gomes. Já no programa “Capoeira para Todos”, desenvolvido desde 2023, são 50 vagas disponíveis para o público acima dos seis anos.

ESPORTE E DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL

Em parceria com o professor Francisco Welder, o projeto “Ensino do Xadrez” tem 32 vagas no total para o conhecimento básico do xadrez nesta primeira oportunidade. O projeto tem direcionamento ao público de 9 aos 12 anos e será às segundas e quartas-feiras.

Todos os programas retornam na data 26 de fevereiro.

KUNG FU

Terças

Horário: 18h às 19h

12 a 20 anos – 1ª turma (20 vagas)

50+ – 2ª turma (20 vagas)

TAEKWONDO

Segundas, quartas e sextas – 19h às 21h

Idade mínima 8 anos +

20 vagas

CAPOEIRA

Terças e quintas – 19h às 20h

Idade mínima: 6 anos

50 vagas

HANDEBOL

Segunda e quarta-feira – 8h às 10h

Idade mínima: 9 anos +

20 vagas

BASQUETE

Sexta – 7h às 10h e 13h às 16h

Idade mínima: 10 anos

10 vagas

XADREZ

Segundas e quartas – 7h às 10h

Idade mínima: 9 aos 12 anos.

32 vagas